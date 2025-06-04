В Баку проходит международная конференция, посвященная продовольственной безопасности

В Баку проходит международная конференция, посвященная продовольственной безопасности

В Баку проходит международная конференция "Всемирный день безопасности пищевых продуктов: Наука в действии".

Как передает Report, мероприятие организовано совместными усилиями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане и Университета АДА.

В рамках конференции, основанной на подходе "Единое здоровье", собрались представители международных организаций, государственных структур, научных и образовательных учреждений, а также международные эксперты. Ожидается, что на мероприятии будут обсуждаться актуальные темы в области безопасности пищевых продуктов, научные подходы и международный опыт.

Напомним, что ежегодно 7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. В этом году в Азербайджане этот день, отмечаемый 4 июня, посвящен идее "Наука в действии".

Фото: Заур Мустафаев