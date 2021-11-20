В Баку проходит международная конференция, посвященная последствиям COVID-19

При совместной организации Научно-экспериментального и учебного центра управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя и официального партнера Центрального таможенного госпиталя - больниц группы Флор

При совместной организации Научно-экспериментального и учебного центра управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя и официального партнера Центрального таможенного госпиталя - больниц группы Флоренс Найтингейл в рамках "Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов 18-24 ноября” проводится международная научная конференция, посвященная последствиям COVID-19.

Как сообщает Report, конференция начала свою работу с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов отметил, что для борьбы с пандемией в стране выделено 46 государственных больниц:

"Центральный таможенный госпиталь уже полтора года занимается лечением пациентов с COVID-19. За это время более 1 600 пациентов получили стационарное лечение в Центральном таможенном госпитале, а 233 пациента, находящиеся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. 183 из этих пациентов были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в том числе в лечении 16 пациентов использовался метод экстракорпоральной мембранной оксигенации”.

Дж.Мамедов выразил уверенность, что конференция внесет достойный вклад в борьбу с коронавирусом в Азербайджане и, поблагодарив всех коллег за деятельность в период пандемии, объявил конференцию открытой.