О нас

В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения

В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения
Здоровье
22 сентября 2022 г. 10:41
В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения

В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, в нем принимают участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, находящийся в Азербайджане с визитом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и другие официальные лица.

Сначала на церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем минутой молчания почтили память шехидов.

Отметим, что после мероприятия запланированы встреча в Минздраве, а также посещение города Шуша.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani-Turkish Medical Business Forum and Healthcare exhibition underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Azərbaycan-Türkiyə səhiyyə biznes forumu və sərgisi” keçirilir

Экслюзивные новости

АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi