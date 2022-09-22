В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения.
Как сообщает Report, в нем принимают участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, находящийся в Азербайджане с визитом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и другие официальные лица.
Сначала на церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем минутой молчания почтили память шехидов.
Отметим, что после мероприятия запланированы встреча в Минздраве, а также посещение города Шуша.