В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения

В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения

В Баку проходит Азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, в нем принимают участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, находящийся в Азербайджане с визитом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и другие официальные лица.

Сначала на церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем минутой молчания почтили память шехидов.

Отметим, что после мероприятия запланированы встреча в Минздраве, а также посещение города Шуша.