В Баку проходит акция по сдаче крови, посвященная Дню независимости

В Баку проходит кампания по сдаче крови под девизом "Сдай кровь - спаси жизнь!", посвященная 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

В Баку проходит кампания по сдаче крови под девизом "Сдай кровь - спаси жизнь!", посвященная 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, акция организована в Бакинском бизнес-центре по инициативе Министерства молодежи и спорта, Министерства здравоохранения и Центрального банка крови.

В мероприятии принимают участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, руководитель отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, а также сотрудники министерства, спортивных отделов и организаций, молодежь, а также представители общественности.

В акции, которая продлится до 17:00, ожидается участие до 500 доноров.