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В Баку проходит акция по сдаче крови, посвященная Дню независимости

В Баку проходит акция по сдаче крови, посвященная Дню независимости В Баку проходит кампания по сдаче крови под девизом "Сдай кровь - спаси жизнь!", посвященная 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Здоровье
27 мая 2023 г. 11:27
В Баку проходит акция по сдаче крови, посвященная Дню независимости

В Баку проходит кампания по сдаче крови под девизом "Сдай кровь - спаси жизнь!", посвященная 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, акция организована в Бакинском бизнес-центре по инициативе Министерства молодежи и спорта, Министерства здравоохранения и Центрального банка крови.

В мероприятии принимают участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, руководитель отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, а также сотрудники министерства, спортивных отделов и организаций, молодежь, а также представители общественности.

В акции, которая продлится до 17:00, ожидается участие до 500 доноров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüstəqillik Gününə həsr olunmuş qanvermə aksiyası start götürüb

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