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В Баку начала работу 74-я сессия Совета ЕОКЗР

В Баку начала работу 74-я сессия Совета ЕОКЗР В Баку впервые начала работу 74-я сессия Совета Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР).
Здоровье
24 сентября 2024 г. 10:20
В Баку начала работу 74-я сессия Совета ЕОКЗР

В Баку впервые начала работу 74-я сессия Совета Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР).

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и ЕОКЗР, принимают участие представители стран-членов организации и Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

На открытии двухдневной сессии заместитель председателя АПБА Закия Мустафаева отметила возрастающую важность здоровья растений и их защиты от болезней и вредителей: "Крайне важно, что ЕОКЗР разрабатывает стратегии по защите здоровья растений, предотвращению проникновения и распространения инвазивных вредных организмов на новые территории, а также продвигает использование современных, безопасных и научно обоснованных эффективных методов борьбы с вредными организмами".

Она подчеркнула, что международные организации, в том числе Международная конвенция по защите растений и ЕОКЗР, всегда оказывали большую поддержку деятельности Агентства в области здоровья растений, и выразила надежду на дальнейшее расширение данного сотрудничества.

Отметим, что вчера в Баку состоялось заседание Исполнительного комитета ЕОКЗР. Проведение этой сессии и заседания в Азербайджане было предложено руководством ЕОКЗР во время 73-й сессии Совета ЕОКЗР 27-28 сентября прошлого года в Париже (Франция).

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 74th meeting of EPPO Council
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda EPPO Şurasının 74-cü sessiyası keçirilir

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