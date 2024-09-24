В Баку начала работу 74-я сессия Совета ЕОКЗР

В Баку впервые начала работу 74-я сессия Совета Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР).

В Баку впервые начала работу 74-я сессия Совета Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР).

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и ЕОКЗР, принимают участие представители стран-членов организации и Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

На открытии двухдневной сессии заместитель председателя АПБА Закия Мустафаева отметила возрастающую важность здоровья растений и их защиты от болезней и вредителей: "Крайне важно, что ЕОКЗР разрабатывает стратегии по защите здоровья растений, предотвращению проникновения и распространения инвазивных вредных организмов на новые территории, а также продвигает использование современных, безопасных и научно обоснованных эффективных методов борьбы с вредными организмами".

Она подчеркнула, что международные организации, в том числе Международная конвенция по защите растений и ЕОКЗР, всегда оказывали большую поддержку деятельности Агентства в области здоровья растений, и выразила надежду на дальнейшее расширение данного сотрудничества.

Отметим, что вчера в Баку состоялось заседание Исполнительного комитета ЕОКЗР. Проведение этой сессии и заседания в Азербайджане было предложено руководством ЕОКЗР во время 73-й сессии Совета ЕОКЗР 27-28 сентября прошлого года в Париже (Франция).