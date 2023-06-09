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В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу

В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу. Как сообщает Report, конгресс проводится с целью расширения обмена информацией, связанной с достижениями новейших научных исследований, практическим применени
Здоровье
9 июня 2023 г. 10:29
В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу

В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу.

Как сообщает Report, конгресс проводится с целью расширения обмена информацией, связанной с достижениями новейших научных исследований, практическим применением современных, рациональных, эффективных методов диагностики и лечения рассеянного склероза в странах тюркского мира.

На конгрессе будут представлены устные и стендовые презентации об исследованиях и работах проводимых в тюркоязычных странах, составлены планы совместной работы.

Отметим, что конгресс пройдет с 8 по 11 июня.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 5th International Turkic World Congress of Multiple Sclerosis
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "5-ci Beynəlxalq Türk Dünyası Dağınıq Skleroz Konqresi" keçirilir

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