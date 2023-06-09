В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу

В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу. Как сообщает Report, конгресс проводится с целью расширения обмена информацией, связанной с достижениями новейших научных исследований, практическим применени

В Баку проходит 5-й Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу.



Как сообщает Report, конгресс проводится с целью расширения обмена информацией, связанной с достижениями новейших научных исследований, практическим применением современных, рациональных, эффективных методов диагностики и лечения рассеянного склероза в странах тюркского мира.

На конгрессе будут представлены устные и стендовые презентации об исследованиях и работах проводимых в тюркоязычных странах, составлены планы совместной работы.



Отметим, что конгресс пройдет с 8 по 11 июня.