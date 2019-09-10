В Баку продолжаются акции по сдаче крови в день Ашура

Обнародовано число доноров, принявших участие в акциях по сдаче крови в мечетях и больницах по 8 районам города Баку.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, по данным на 09:00, 518 человек добровольно сдали кровь, в результате было собрано 233 литра крови.

Отметим, что в десятый день месяца Мухаррам - день Ашура в 32 местах по 28 городам и районам страны проводится акция по сдаче крови. Кровь и полученные из крови медицинские препараты будут направлены на лечение больных гемофилией, талассемией и других больных, нуждающихся в крови.

Напомним, что по календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 1 сентября. В первые два месяца по календарю Хиджри (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся.

Месяц Мухаррам завершится 29 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 29 октября.