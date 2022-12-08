В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.

В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, вносится изменение в постановление об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Согласно решению, срок выплаты надбавки продлен до 1 января 2023 года.

Отметим, что этот срок истек 1 ноября.