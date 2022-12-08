О нас

В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.
Здоровье
8 декабря 2022 г. 11:57
В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

В Баку продлен срок доплат к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, вносится изменение в постановление об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Согласно решению, срок выплаты надбавки продлен до 1 января 2023 года.

Отметим, что этот срок истек 1 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstələrinə yardım edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin müddəti uzadılıb

Другие новости из категории

Обнародованы результаты мониторинга аптек в ноябре
Обнародованы результаты мониторинга аптек в ноябре
8 декабря 2022 г. 12:32
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 238 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 238 человек
7 декабря 2022 г. 19:49
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом
7 декабря 2022 г. 19:46
В Азербайджане уничтожено более 14 тонн непригодной к употреблению молочной продукции
В Азербайджане уничтожено более 14 тонн непригодной к употреблению молочной продукции
7 декабря 2022 г. 17:38
Пострадавшие при пожаре в Академии ГПС выписаны домой
Пострадавшие при пожаре в Академии ГПС выписаны домой
7 декабря 2022 г. 15:15
Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране
Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране
7 декабря 2022 г. 10:24
14 человек отравились дымом в результате пожара в Академии ГПС
14 человек отравились дымом в результате пожара в Академии ГПС
6 декабря 2022 г. 18:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 307 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 307 человек
6 декабря 2022 г. 17:23
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
6 декабря 2022 г. 17:21
Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России
Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России
6 декабря 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi