В Баку приостановлена деятельность еще одного кондитерского цеха.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в ходе проверки, проведенной 21 ноября в принадлежащем физическому лицу Нагиеву Семуру Гасан оглу кондитерском цехе "Балу" по адресу: г.Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханово, улица Шафаг, 8, был выявлен ряд нарушений, с учетом которых приняли решение приостановить деятельность цеха из-за несоблюдения при производстве кондитерских изделий установленных норм, правил и требований.

В то же время было принято решение "О применении ограничительных мер" в связи с запретом на продажу производимой продукции и ее изъятием из торговой сети.

АПБА продолжит принимать меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасных продуктов питания и впредь будет принимать самые жесткие меры для предотвращения незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.