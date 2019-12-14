​В Баку потерпел аварию автобус, есть пострадавшие

Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило заявление в связи с аварией пассажирского автобуса в Баку.

Как сообщили Report в агентстве, сегодня утром около 9-ти утра произошло ДТП на улице, именуемой "Даш йол" в поселке Сураханы.

Автомобиль марки KİA выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом (госномер 90 OJ 542), следующим по маршруту № 104.

По словам водителя автобуса Назима Гахраманова, во время аварии несколько пассажиров получили легкие травмы.

В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что причиной аварии послужило то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.