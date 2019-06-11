В Баку пассажирский автобус столкнулся с эвакуатором, пострадали 4 женщины

В Баку на Зыхской дороге автобус потерпел аварию.

Как сообщает Report, в результате столкновения маршрутного автобуса №104 с эвакуатором пострадали 4 женщины.

Их доставили в больницу на машине скорой помощи.

Как заявили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, женщины в возрасте 43-х и 34-х лет были доставлены в Сабунчинскую больницу, 50-летнюю женщину доставили в Клинический медицинский центр №1, а 35-летнюю - в Нейрохирургическую больницу.

Все пострадавшие получили травмы той или иной степени тяжести.