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В Баку пассажирский автобус столкнулся с эвакуатором, пострадали 4 женщины

В Баку пассажирский автобус столкнулся с эвакуатором

В Баку на Зыхской дороге автобус потерпел аварию. 

Как сообщает Report, в результате столкновения маршрутного автобуса №104 с эвакуатором пострадали 4 женщины. 

Их доставили в больницу на машине скорой помощи. 

Как заявили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, женщины в возрасте 43-х и 34-х лет были доставлены в Сабунчинскую больницу, 50-летнюю женщину доставили в Клинический медицинский центр №1, а 35-летнюю - в Нейрохирургическую больницу. 

Все пострадавшие получили травмы той или иной степени тяжести. 

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