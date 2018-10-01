В Баку пассажирский автобус столкнулся с поездом: 1 школьник умер, количество раненых достигло 34 - ОБНОВЛЕНО-3 - ВИДЕО

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Состояние большинства раненых тяжелое

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 34 человек.

Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что двое из пострадавших помещены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, трое – в Клинический медцентр №1, остальные - в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи).

Она отметила, что состояние большинства раненых тяжелое.

*** 16:02

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 26 человек.

Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что из пострадавших в настоящее время 22 размещены в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи).

Она отметила, что пострадавший во время инцидента 13-летний школьник умер по дороге в больницу.

*** 15:18, 15:34

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В поселке Бина Хазарского района Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом №160 с государственным регистрационным знаком 10-TG-106.

Как сообщает Report, в целом пострадали 20 человек, в том числе 7 женщин, 10 мужчин и 3 ребенка.

11 пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи), один из них умер по дороге в больницу.

Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что один из пострадавших скончался.

Представитель министерства добавила, что на место происшествия выслано 10 бригад врачей.