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    В Баку пассажирский автобус столкнулся с поездом: 1 школьник умер, количество раненых достигло 34 - ОБНОВЛЕНО-3 - ВИДЕО

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    Состояние большинства раненых тяжелое

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 34 человек.

    Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что двое из пострадавших помещены в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, трое – в Клинический медцентр №1, остальные - в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи).

    Она отметила, что состояние большинства раненых тяжелое.

    *** 16:02

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку достигло 26 человек.

    Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что из пострадавших в настоящее время 22 размещены в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи).

    Она отметила, что пострадавший во время инцидента 13-летний школьник умер по дороге в больницу.  

    *** 15:18, 15:34

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В поселке Бина Хазарского района Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом №160 с государственным регистрационным знаком 10-TG-106.

    Как сообщает Report, в целом пострадали 20 человек, в том числе 7 женщин, 10 мужчин и 3 ребенка.

    11 пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу №3 (Сабунчи), один из них умер по дороге в больницу.

    Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что один из пострадавших скончался.

    Представитель министерства добавила, что на место происшествия выслано 10 бригад врачей.

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