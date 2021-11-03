В Баку отметили День Аюрведы

В рамках продолжающегося празднования 75-летия независимости Индии Посольство Индии в Азербайджане организовало мероприятие по празднованию Дня Аюрведы

В рамках продолжающегося празднования 75-летия независимости Индии посольство этой страны в Азербайджане организовало мероприятие по случаю празднования Дня Аюрведы.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные специалисты по медицине, врачи, представители туристического сектора Азербайджана.

В своем вступительном слове посол Индии Бавитлунг Ванлалвана подчеркнул растущую актуальность Аюрведы в наше время, а также рассказал о возможностях, предлагаемых оздоровительными центрами в Индии, которые используют традиционные системы медицины. По его словам, празднование Дня Аюрведы в Азербайджане имеет большое значение.

Зрителям был показан короткометражный документальный фильм об Аюрведе с субтитрами на азербайджанском языке.

Аюрведа - индийская система исцеления, которой 5000 лет, приобретает все большее значение во всем мире, особенно актуальной она стала в период пандемии. Аюрведа в переводе с санскрита означает "Наука о жизни". Она сочетает в себе науку с практическими способами здорового образа жизни и естественными способами исцеления, что делает ее эффективной и популярной во всем мире.