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В Баку отметили День Аюрведы

В Баку отметили День Аюрведы В рамках продолжающегося празднования 75-летия независимости Индии Посольство Индии в Азербайджане организовало мероприятие по празднованию Дня Аюрведы
Здоровье
3 ноября 2021 г. 10:51
В Баку отметили День Аюрведы

В рамках продолжающегося празднования 75-летия независимости Индии посольство этой страны в Азербайджане организовало мероприятие по случаю празднования Дня Аюрведы.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные специалисты по медицине, врачи, представители туристического сектора Азербайджана.

В своем вступительном слове посол Индии Бавитлунг Ванлалвана подчеркнул растущую актуальность Аюрведы в наше время, а также рассказал о возможностях, предлагаемых оздоровительными центрами в Индии, которые используют традиционные системы медицины. По его словам, празднование Дня Аюрведы в Азербайджане имеет большое значение.

Зрителям был показан короткометражный документальный фильм об Аюрведе с субтитрами на азербайджанском языке.

Аюрведа - индийская система исцеления, которой 5000 лет, приобретает все большее значение во всем мире, особенно актуальной она стала в период пандемии. Аюрведа в переводе с санскрита означает "Наука о жизни". Она сочетает в себе науку с практическими способами здорового образа жизни и естественными способами исцеления, что делает ее эффективной и популярной во всем мире.

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Версия на английском языке Ayurveda Day celebrated in Baku

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