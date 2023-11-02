В Баку открылась III Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие III Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex).

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие III Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex).

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов и другие официальные лица.

Ведущие отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы представят на выставке свою продукцию и услуги.

Всего в выставке принимают участие 100 компаний из 14 стран. Среди стран-участниц Азербайджан, Германия, Беларусь, Южная Корея, Китай, Алжир, Российская Федерация, Франция, Казахстан, Катар, Египет, Турция и др.

На выставке представлены как зарубежные, так и отечественные компании, такие как Diamed Co., Arash Medical Company, ASMEDİCAL, Labservis LTD, IHG (International Health Group), Biopharmax AFEZCO.

В мероприятии также принимают участие ведущие зарубежные и отечественные дистрибьюторы медицинского оборудования, партнеры мировых производителей, а также отечественные производители продукции под брендом Made in Azerbaijan.

В этом году на выставке свои коллективные стенды представят Беларусь и Казахстан, а также различные регионы России - Ярославская, Московская, Свердловская области и Республика Татарстан.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB являются официальными спонсорами выставки Medinex - 2023.