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В Баку открылась III  Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций

В Баку открылась III  Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие III Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex).
Здоровье
2 ноября 2023 г. 10:56
В Баку открылась III  Азербайджанская международная выставка медицинских инноваций

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие III Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex).

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов и другие официальные лица.

Ведущие отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы представят на выставке свою продукцию и услуги.

Всего в выставке принимают участие 100 компаний из 14 стран. Среди стран-участниц Азербайджан, Германия, Беларусь, Южная Корея, Китай, Алжир, Российская Федерация, Франция, Казахстан, Катар, Египет, Турция и др.

На выставке представлены как зарубежные, так и отечественные компании, такие как Diamed Co., Arash Medical Company, ASMEDİCAL, Labservis LTD, IHG (International Health Group), Biopharmax AFEZCO.

В мероприятии также принимают участие ведущие зарубежные и отечественные дистрибьюторы медицинского оборудования, партнеры мировых производителей, а также отечественные производители продукции под брендом Made in Azerbaijan.

В этом году на выставке свои коллективные стенды представят Беларусь и Казахстан, а также различные регионы России - Ярославская, Московская, Свердловская области и Республика Татарстан.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB являются официальными спонсорами выставки Medinex - 2023.

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Версия на английском языке Фото3rd Azerbaijan International Medical Innovations Exhibition opened
Версия на азербайджанском языке ФотоÜçüncü Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisinin açılışı olub

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