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В Баку от пневмонии умерла молодая женщина

​В Баку от пневмонии умерла молодая женщина

В Баку 26-летняя женщина скончалась от пневмонии.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), женщина ночью была доставлена в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района в критическом состоянии.

"Она скончалась через 40 минут после госпитализации. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти является двусторонняя бронхопневмония, сердечно-легочная недостаточность и отек легких. Тело в настоящее время находится на экспертизе, после чего диагноз будет уточнен", - говорится в информации.

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