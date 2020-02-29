​В Баку от пневмонии умерла молодая женщина

В Баку 26-летняя женщина скончалась от пневмонии.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), женщина ночью была доставлена в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района в критическом состоянии.

"Она скончалась через 40 минут после госпитализации. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти является двусторонняя бронхопневмония, сердечно-легочная недостаточность и отек легких. Тело в настоящее время находится на экспертизе, после чего диагноз будет уточнен", - говорится в информации.