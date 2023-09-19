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В Баку около 80 больниц получили новые электрокардиографы

В Баку около 80 больниц получили новые электрокардиографы Медицинские учреждения, входящие в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, оснащены новым медицинским оборудованием.
Здоровье
19 сентября 2023 г. 09:54
В Баку около 80 больниц получили новые электрокардиографы

Медицинские учреждения, входящие в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, оснащены новым медицинским оборудованием.

Как сообщили Report в центре, проект реализован при поддержке Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

В целях повышения качества медицинской помощи за последний месяц около 80 медицинских учреждений получили новые электрокардиографы (ЭКГ), соответствующие современным стандартам.

В ближайшее время новое оборудование получат и другие медицинские учреждения столицы, в том числе поликлиники.

По словам заведующей отделом организации квалифицированных медицинских услуг Департамента организации медицинских услуг Бакинского главного центра здравоохранения Айтен Султановой, оснащение новым оборудованием поликлиник поможет снизить поток граждан в крупные больницы: "Это создаст условия для более эффективного использования гражданами медицинских услуг поликлиник и приведет к снижению нагрузки на медицинские учреждения второго уровня”.

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