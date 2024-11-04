В Баку ограничена деятельность шести донерных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга ограничило деятельность шести донерных в Баку.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга ограничило деятельность шести донерных в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, в ходе проверки выявлены нарушения в работе одной донерной в Ясамальском районе, трех - в Низаминском районе и двух - в Бинагадинском районе столицы.

На этих объектах выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности, факты несоблюдения санитарно-гигиенических норм и правил.

В связи с выявленными фактами деятельность объектов общественного питания была ограничена.