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В Баку ограничена деятельность ряда донерных

В Баку ограничена деятельность ряда донерных В Баку ограничена деятельность ряда донерных.
Здоровье
4 декабря 2023 г. 17:40
В Баку ограничена деятельность ряда донерных

В Баку ограничена деятельность ряда донерных.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Инспекторы Агентства провели очередные внеплановые проверки в ряде объектов по продаже донера, действующих в Бинагадинском, Хазарском, Ясамальском и Сураханском районах Баку.

В результате лабораторных анализов образцов продукции, взятых в этих объектах общественного питания, были выявлены различные бактерии и нарушения нормативных требований.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были применены административные меры, а также принято решение о запрете на изготовление и продажу донеров в этих объектах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bir sıra dönərxanaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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