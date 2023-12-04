В Баку ограничена деятельность ряда донерных

В Баку ограничена деятельность ряда донерных.

В Баку ограничена деятельность ряда донерных.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Инспекторы Агентства провели очередные внеплановые проверки в ряде объектов по продаже донера, действующих в Бинагадинском, Хазарском, Ясамальском и Сураханском районах Баку.

В результате лабораторных анализов образцов продукции, взятых в этих объектах общественного питания, были выявлены различные бактерии и нарушения нормативных требований.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были применены административные меры, а также принято решение о запрете на изготовление и продажу донеров в этих объектах.