В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды

В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по розливу и бутилированию воды в Сураханском районе Баку, принадлежащем физическому лицу Гадашову Азеру Мамед оглу.

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Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по розливу и бутилированию воды в Сураханском районе Баку, принадлежащем физическому лицу Гадашову Азеру Мамед оглу. Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки было установлено нарушение требований нормативных правовых актов, санитарных норм и правил безопасности пищевых продуктов. В соответствии с законодательством составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена до устранения недочетов. Подпишитесь на наш Telegram канал