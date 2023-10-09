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В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды

В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по розливу и бутилированию воды в Сураханском районе Баку, принадлежащем физическому лицу Гадашову Азеру Мамед оглу.
Здоровье
9 октября 2023 г. 16:46
В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по розливу и бутилированию воды в Сураханском районе Баку, принадлежащем физическому лицу Гадашову Азеру Мамед оглу.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки было установлено нарушение требований нормативных правовых актов, санитарных норм и правил безопасности пищевых продуктов.

В соответствии с законодательством составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена до устранения недочетов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda su emalı və qablaşdırılması müəssisəsində yoxlama keçirilib, nöqsanlar aşkarlanıb

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