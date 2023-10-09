В Баку ограничена деятельность предприятия по розливу и бутилированию воды

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по розливу и бутилированию воды в Сураханском районе Баку, принадлежащем физическому лицу Гадашову Азеру Мамед оглу.
Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки было установлено нарушение требований нормативных правовых актов, санитарных норм и правил безопасности пищевых продуктов.
В соответствии с законодательством составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена до устранения недочетов.