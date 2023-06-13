В Баку ограничена деятельность предприятия по переработке молочных продуктов

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проведена плановая проверка на принадлежащем фирме Amal предприятии по переработке молочных продуктов, расположенном по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, дом 84.

Сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проведена плановая проверка на принадлежащем фирме Amal предприятии по переработке молочных продуктов, расположенном по адресу: Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, дом 84.

Как сообщили Report в агентстве, в ходе проверки было установлено, что на предприятии нарушен ряд требований технических нормативно-правовых актов в сфере продбезопасности, а также санитарные нормы и правила.

Выявлены недочеты, связанные с технологической последовательностью, отсутствием проверки физико-химических показателей принимаемого молока и учета, коррозией рабочих поверхностей, посуды и фасовочного оборудования, а также другие недостатки.

По обнаруженным фактам составлен протокол, деятельность предприятия ограничена.