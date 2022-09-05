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В Баку обсуждаются инновации в области защиты растений и продбезопасности

В Баку обсуждаются инновации в области защиты растений и продбезопасности Проекты по международным стандартам в фитосанитарии, осуществляемые в Азербайджане, их анализ, повышение осведомленности о международной Конвенции "О защите растений" обсуждались на встрече в Баку сегодня.
Здоровье
5 сентября 2022 г. 13:20
В Баку обсуждаются инновации в области защиты растений и продбезопасности

Проекты по международным стандартам в фитосанитарии, осуществляемые в Азербайджане, их анализ, повышение осведомленности о международной Конвенции "О защите растений" обсуждались на встрече в Баку сегодня.

Как сообщает Report, в мероприятии под названием "Инновации в области здоровья растений для продовольственной безопасности" приняли участие представители регионального офиса FAO по Европе и Центральной Азии, азербайджанского офиса организации, IPPC, EPPO и стран-членов.

Во встрече, которая продлится до 7 сентября, стороны также обменяются опытом по осуждаемым вопросам.

Отметим, что Международная конвенция "О защите растений" была принята в 1951 году на VI конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Италии. Азербайджан присоединился к Конвенции 14 марта 2000 года

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda bitki mühafizəsi ilə bağlı regional tədbir keçirilir

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