В Баку обсуждаются инновации в области защиты растений и продбезопасности

Проекты по международным стандартам в фитосанитарии, осуществляемые в Азербайджане, их анализ, повышение осведомленности о международной Конвенции "О защите растений" обсуждались на встрече в Баку сегодня.

Проекты по международным стандартам в фитосанитарии, осуществляемые в Азербайджане, их анализ, повышение осведомленности о международной Конвенции "О защите растений" обсуждались на встрече в Баку сегодня.

Как сообщает Report, в мероприятии под названием "Инновации в области здоровья растений для продовольственной безопасности" приняли участие представители регионального офиса FAO по Европе и Центральной Азии, азербайджанского офиса организации, IPPC, EPPO и стран-членов.

Во встрече, которая продлится до 7 сентября, стороны также обменяются опытом по осуждаемым вопросам.

Отметим, что Международная конвенция "О защите растений" была принята в 1951 году на VI конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Италии. Азербайджан присоединился к Конвенции 14 марта 2000 года