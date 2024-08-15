В Баку объект общепита закрыли за нарушение санитарных норм

Расположенный в поселке НЗС Хатаинского района Баку общепит закрыли после внеплановой проверки со стороны Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Расположенный в поселке НЗС Хатаинского района Баку объект общепита закрыли после внеплановой проверки Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки на объекте, принадлежащем физлицу Телли Джафаровой, был выявлен ряд нарушений требований технических нормативных правовых актов и санитарных норм.

Объект осуществлял деятельность без прохождения регистрации пищевой безопасности. Сотрудники агентства установили также, что в заведении не проводились надлежащие работы по уборке и дезинфекции.

На имя руководства объекта составлен административный протокол и принято решение о приостановлении деятельности общепита до устранения всех нарушений.