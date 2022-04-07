В Баку обнаружены незаконные пункты забоя скота

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с сотрудниками районной исполнительной власти и управления полиции в ходе рейда в поселке Сахиль Гарадагского района Баку обнаружили незаконные пункты забоя скота и продажи

Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с сотрудниками районной исполнительной власти и управления полиции в ходе рейда в поселке Сахиль Гарадагского района Баку обнаружили незаконные пункты забоя скота и продажи мяса.

Как сообщили Report в АПБА, на основании выявленных нарушений владельцам пунктов сделано серьезное предупреждение, ряд построенных вдоль дорог незаконных, не отвечающих требованиям продбезопасности сооружений для разделки были демонтированы сотрудниками местных исполнительных властей.

Агентство в очередной раз призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и воздерживаться от противоправных действий.