В Баку обнаружен склад с поддельным сливочным маслом

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело рейд на складе по адресу: Бинагадинское шоссе, 7-й переулок.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе проверки выяснилось, что Ягубов Натик Шагаим оглу расфасовывал растительно-сливочный спред "Goldenline", импортируемый ООО LV Standart, в упаковки по 800 гр. и 1 килограмм, на которых указывалось "Goldenline сливочное".

Было установлено, что на этикетке масла нет сведений о потребительских свойствах масел и их растительном происхождении.

На складе было выявлено 670 кг сырья и 315 кг масла, расфасованного в упаковки под товарным знаком "Goldenline сливочное".

Взятые образцы продукции были представлены в соответствующие лаборатории Института безопасности пищевых продуктов. По результатам экспертиз деятельность склада была ограничена, предотвращена продажа продукции, выдаваемой за сливочное масло.

Расследование по факту продолжается.