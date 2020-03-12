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В Баку обнаружен склад с поддельным сливочным маслом

В Баку обнаружен склад с поддельным сливочным маслом

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело рейд на складе по адресу: Бинагадинское шоссе, 7-й переулок.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе проверки выяснилось, что Ягубов Натик Шагаим оглу расфасовывал растительно-сливочный спред "Goldenline", импортируемый ООО LV Standart, в упаковки по 800 гр. и 1 килограмм, на которых указывалось "Goldenline сливочное".  

Было установлено, что на этикетке масла нет сведений о потребительских свойствах масел и их растительном происхождении. 

На складе было выявлено 670 кг сырья и 315 кг масла, расфасованного в упаковки под товарным знаком "Goldenline сливочное".

Взятые образцы продукции были представлены в соответствующие лаборатории Института безопасности пищевых продуктов. По результатам экспертиз деятельность склада была ограничена, предотвращена продажа продукции, выдаваемой за сливочное масло.

Расследование по факту продолжается.

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