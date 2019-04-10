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В Баку обнаружен подпольный цех по обработке курятины

В Баку обнаружен подвольный цех по обработке курятины

В Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) поступила информация о факте разделки курятины в антисанитарных условиях в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, сотрудники агентства провели по указанному адресу мониторинг.

Было обнаружено, что в незаконном цехе в поселке Рамана, принадлежащем Керимову Рамизу Рагуб оглу, осуществляется прием и разделка курятины из различных пунктов без каких-либо документов о происхождении продукции.

В незаконном пункте обработки, где были найдены 500 куриных тушек, были обнаружены факты кустарной разделки куриц без следования технико-нормативных требованиям, ощипывание в антисанитарных условиях и их хранение в грязных ваннах полных воды и ила.

Изъятые в соответствующем порядке образцы были отправлены в лабораторию Института продбезопасности.

По факту в рамках требований законодательства вместе соответствующими структурами ведутся мероприятия. Информация о проведенном расследовании будет дана дополнительно.

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