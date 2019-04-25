В Баку обнаружен еще один незаконный куриный цех

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур осмотрели куриный цех, функционирующий по адресу город Баку, Сураханский район, поселок Говсаны, ул. Бахча.

Как сообщили Report в АПБА, во время осмотра выяснилось, что принадлежащий гражданину Бабаеву Джейхуну Рафик оглу цех работает по указанному адресу по ночам и не соответствует ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Было обнаружено, что на незаконном перерабатывающем участке тушки птиц содержатся в антисанитарных условиях и долгое время хранятся в полных воды ваннах. Также во время осмотра стало известно, что кровь и внутренности возделываемых в цехе куриц складываются в антисанитарных условиях на полу, а оттуда сливаются в канализационные линии.

Для проведения соответствующей экспертизы были изъяты образцы и переданы в лабораторию Института продбезопасности.

Разбирательство продолжается. Общественность будет проинформирована об итогах.