​В Баку обнародовано количество домов с затоплениями подвалов

Баку. 17 августа.REPORT.AZ/ В первом квартале этого года в Баку обнаружены затопления подвалов в 238 домах.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов.

По его словам, часть подвалов затоплена из-за проблем в канализационной системе, в остальных же скапливаются грунтовые воды.

Завотделом отметил, что анализ образцов вод из подвалов проводится в лаборатории Центра: "Наше дело – выявить источник затопления, который может быть причиной различных заболеваний. В соответствии с результатами анализов мы направляем предложения в соответствующие органы исполнительной власти".

З.Казымов отметил, что наиболее часто затопление подвалов встречается в Гарадагском и Хатаинском районах: "Чаще всего затопления происходят в подвалах девятиэтажных домов, построенных во времена СССР, в которых до сих пор не проводился ремонт коммуникационных линий".