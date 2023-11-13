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В Баку началось шествие "Наша сила в смелости"

В Баку началось шествие "Наша сила в смелости" В Баку началось шествие "Наша сила в смелости", целью которого является повышение равноправного участия девушек в жизни общества.
Здоровье
13 ноября 2023 г. 14:13
В Баку началось шествие Наша сила в смелости

В Баку началось шествие "Наша сила в смелости", целью которого является повышение равноправного участия девушек в жизни общества.

Как сообщает Report, акция также нацелена на популяризацию спорта и пропаганду здорового образа жизни среди девушек, эффективную организацию их досуга.

Шествие началось на территории Приморского национального парка от круга Азнефть. Затем в Приморском национальном парке (за Кукольным театром) состоится официальная церемония открытия, после которой пройдут мастер-классы тренеров и спортсменов федераций по шести видам спорта (дзюдо, каратэ, гимнастика, баскетбол, шахматы, футбол).

Мероприятие проходит при совместной организации Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана и при поддержке спортивных федераций страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Gücümüz cəsarətimizdədir!” adlı yürüşün açılış mərasimi olub - YENİLƏNİB

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