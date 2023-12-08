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В Баку на рынке приостановлена продажа молока и молочных продуктов

В Баку на рынке приостановлена продажа молока и молочных продуктов На рынке в Баку прекращена продажа молока и молочных продуктов, руководство рынка оштрафовано.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 10:34
В Баку на рынке приостановлена продажа молока и молочных продуктов

На рынке в Баку прекращена продажа молока и молочных продуктов, руководство рынка оштрафовано.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), на принадлежащем юридическому лицу ООО Nəzrin-E рынке (Низаминский район, улица Дж.Нахчыванского, дом 50) была проведена плановая проверка в области безопасности пищевых продуктов, в результате которой были выявлены нарушения санитарных правил (норм).

В ходе проверок было установлено, что рынок работает без регистрации безопасности пищевых продуктов, работники рынка не проходили первичный и периодический медицинский осмотр, не соблюдался температурный режим хранения продукции.

В связи с этим было принято решение о прекращении продажи молока и молочных продуктов, составлен протокол об административном правонарушении в отношении руководства рынка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bazarda süd və süd məhsullarının satışı dayandırılıb, rəhbərlik cərimələnib

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