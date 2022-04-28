В Баку прошли проверки в колбасном цехе, заявленная на этикетке баранина не обнаружена

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе плановой проверки предприятия по производству колбас и колбасных изделий, принадлежащего ООО "Al-Sana" выявили ряд недостатков.

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе плановой проверки предприятия по производству колбас и колбасных изделий, принадлежащего ООО "Al-Sana", выявили ряд недостатков.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверки предприятия, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, поселок Кешля, улица Сабира, дом 8А,было установлено, что нарушена герметичность холодильного и морозильного складов, где хранилось сырье, несмотря на то, что на этикетках продукции указывалось наличие в составе сливочного масла и баранины, при производстве использовалось растительное масло и растительный спред, баранины на складах предприятии обнаружено не было.

Также не были предоставлены документы, подтверждающие получение баранины, и соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, выяснилось, что на некоторой продукции не указаны даты производства и конечного использования, а на некоторых имеется несоответствие в датах выпуска продукции и на таре.

Для анализов были отобраны образцы вареных, копченых, полукопченых колбасных изделий и колбас, произведенных на предприятии, и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате лабораторного исследования пробного образца готовой продукции, произведенной на предприятии, были выявлены несоответствия заявленным составам продукции.

Проверки продолжаются.