В Баку на капитальный ремонт Родильного дома номер 2 выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Родильного дома номер 2 министерства здравоохранения.

Как сообщает Report,согласно распоряжению, в целях капитального ремонта Родильного дома номер 2, находящегося в ведении Главного управления здравоохранения города Баку министерства здравоохранения, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана министерству здравоохранения первоначально выделено 2 млн манатов.

Помимо этого, министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.