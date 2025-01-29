В Баку на избирательном участке 67-летней женщине потребовалась медицинская помощь

15:32

Сегодня в 12:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с избирательного участка №28, расположенного на улице Шафаята Мехдиева 269 в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что на адрес вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Согласно информации, бригада оказала помощь на месте 67-летней женщине с диагнозом повышение артериального давления.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.