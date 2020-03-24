В Баку моют дороги в целях борьбы с коронавирусом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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В соответствии с поручениями и рекомендациями специального Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, вот уже несколько дней подведомственные Исполнительной власти города Баку коммунальные службы посредством спецтехники моют дороги и улицы города с целью предотвращения угрозы распространения инфекции коронавируса (COVİD-19).

Как сообщили Report в пресс-службе ИВ города Баку, процесс проводится ежедневно утром с 05:00 до 08:00 и вечером с 21:00 до 23:00.

Минувшим днем в вечерние часы работы по мытью улиц начались в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Ясамальском, Насиминском районах и продолжились на этих территориях сегодня утром. Процесс охватит все главные, вспомогательные и промежуточные улицы и дороги столицы.

Кроме того, в течение дня во дворах, подъездах, лифтовых кабинах, лестничных пролетах, контейнерных площадках и местах, часто используемых жильцами жилых зданий, коммунальными и другими соответствующими структурами ведутся дезинфекционные мероприятия.