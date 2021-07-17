В Баку молодой мужчина умер в супермаркете

В одном из известных супермаркетов Баку скончался молодой человек.

В одном из известных супермаркетов Баку скончался молодой человек.

Как сообщает Report, на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

После того, как видео распространилось в социальных сетях, пользователи подвергли критике работу врачей, прибывших для оказания медицинской помощи. По словам очевидцев происшествия, несмотря на то, что медработники прибыли на место за 5 минут, в течение 45 минут безуспешно пытались реанимировать пациента.

Заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Ирада Алиева сообщила Report, что в связи с инцидентом поступил звонок в колл-центр 103:

"Через 5 минут после вызова бригада врачей прибыла на место происшествия. К моменту прибытия врачей мужчина был мертв. А поскольку вызвавший скорую гражданин не смог объяснить когда произошел инцидент, наши врачи немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации. Эта процедура должна выполняться в течение 3-5 минут после смерти".

И.Алиева подчеркнула, что у умершего с детства были проблемы с сердцем:

"Выяснилось, что покойный регулярно получал лечение из-за проблем с сердцем, состоял на учете в поликлинике", - говорится в сообщении.