Стали известны подробности смерти иностранца во время операции в Baku Medical Plaza - ОБНОВЛЕНО

Бакинская городская прокуратура и проводящий операцию хирург сделали заявление

Первая новость опубликована в 09:53

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны подробности смертельного случая в клинике Baku Medical Plaza.

Как сообщили Report в Бакинской городской прокуратуре, инцидент зарегистрирован не в Бабекском филиале Baku Medical Plaza на территории Хатаинского района, а в центральном филиале в Насиминском районе. 10 декабря на операционном столе скончался гражданин Ирака Хасан Хамза Аббаоот (1990 г.р.), которому производилась операция на сердце.

В интервью Report проводящий операцию кардиохирург, флеболог Озгюр Коджамаз подтвердил информацию. Он сказал, что пациент приехал в Баку из Ирака именно с этой целью: "У него были врожденные проблемы в коронарных артериях. Больной не мог найти хорошего врача в Ираке и к нам в больницу обратился его родственник-бизнесмен, проживающий в Азербайджане. Мы встретились с Хасаном Хамзой Аббаоот, а затем его предварительно обследовали. Мы приступили к открытой операции на сердце и во время операции, которая продолжалась до 3 часов ночи, пациент скончался. Когда больной поступил к нам, у него была сильная одышка. Он останавливался через каждые 10 метров, что было связано с врожденным недугом".

О.Коджамаз также отметил, что после смерти пациента обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Труп передан сотрудниками Насиминской районной прокуратуры в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Тело Хасана Хамзы Аббаоот сегодня отправят в Ирак.

Причины смерти выясняются Насиминской районной прокуратурой.