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В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах

В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах.
Здоровье
4 мая 2023 г. 10:45
В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах

В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Отмечено, что были проведены мероприятия, связанные с оптимизацией коечного фонда в ряде медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения.

Во входящих в структуру центра Объединенных городских больницах № 9, 12, 13, 15, 18, 22, 28, 31 и 32, Оздоровительном центре "Кюрдаханы", лечебно-диагностических центрах Забрат и Зиря был ликвидирован коечный фонд, в этих учреждениях сохранена только амбулаторно-поликлиническая служба.

В то же время в Объединенных городских больницах № 14, 21, 23 и 29 и городской больнице № 8, находящихся в подчинении центра, реорганизована стационарная, амбулаторно-поликлиническая деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 17 xəstəxanada çarpayı fondu ləğv edilib - SİYAHI

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