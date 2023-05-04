В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах

В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах.

В Баку ликвидирован коечный фонд в 17 больницах.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Отмечено, что были проведены мероприятия, связанные с оптимизацией коечного фонда в ряде медицинских учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здравоохранения.

Во входящих в структуру центра Объединенных городских больницах № 9, 12, 13, 15, 18, 22, 28, 31 и 32, Оздоровительном центре "Кюрдаханы", лечебно-диагностических центрах Забрат и Зиря был ликвидирован коечный фонд, в этих учреждениях сохранена только амбулаторно-поликлиническая служба.

В то же время в Объединенных городских больницах № 14, 21, 23 и 29 и городской больнице № 8, находящихся в подчинении центра, реорганизована стационарная, амбулаторно-поликлиническая деятельность.