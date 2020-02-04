В Баку китайского студента выписали из больницы

Помещенный в первый Клинический медицинский центр с подозрением на коронавирус гражданин Китая - студент Бакинского государственного университета Лиу Йоуша 1996 г.р. выписан из медицинского учреждения.
Как сообщает Report, с 27 января студент находился под присмотром врачей.
Как сообщили в Минздраве, Лиу Йоуша выписали по истечении срока карантина. Каких-либо проблем в состоянии здоровья студента нет.
Лиу Йоуша учится на III курсе исторического факультета БГУ. Он вернулся из Китая в Азербайджан в середине января.