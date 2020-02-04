 Наверх

В Баку китайского студента выписали из больницы

В Баку китайского студента выписали из больницы

Помещенный в первый Клинический медицинский центр с подозрением на коронавирус гражданин Китая - студент Бакинского государственного университета Лиу Йоуша 1996 г.р. выписан из медицинского учреждения.

Как сообщает Report, с 27 января студент находился под присмотром врачей. 

Как сообщили в Минздраве, Лиу Йоуша выписали по истечении срока карантина. Каких-либо проблем в состоянии здоровья студента нет. 

Лиу Йоуша учится на III курсе исторического факультета БГУ. Он вернулся из Китая в Азербайджан в середине января. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!