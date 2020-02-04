В Баку китайского студента выписали из больницы

Помещенный в первый Клинический медицинский центр с подозрением на коронавирус гражданин Китая - студент Бакинского государственного университета Лиу Йоуша 1996 г.р. выписан из медицинского учреждения.

Как сообщает Report, с 27 января студент находился под присмотром врачей.

Как сообщили в Минздраве, Лиу Йоуша выписали по истечении срока карантина. Каких-либо проблем в состоянии здоровья студента нет.

Лиу Йоуша учится на III курсе исторического факультета БГУ. Он вернулся из Китая в Азербайджан в середине января.