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В Баку из-за сильного ветра пострадали 3 человека, состояние одного из них тяжелое

В Баку из-за сильного ветра пострадали 3 человека, состояние одного из них тяжелое В Баку из-за сильного ветра пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Здоровье
28 декабря 2023 г. 12:43
В Баку из-за сильного ветра пострадали 3 человека, состояние одного из них тяжелое

В Баку из-за сильного ветра пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили на запрос Report в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 3 вызова для помощи пострадавшим от последствий сильного ветра.

Все три пострадавших были госпитализированы в различные медицинские учреждения. Одна из пострадавших, 49-летняя женщина была выписана на амбулаторное лечение. Второй пострадавший, 43-летний мужчина прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое. Последний пострадавший был перевезен в частное медицинское учреждение по собственному желанию.

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Версия на английском языке 3 people injured in Baku due to strong winds, one in serious condition
Версия на азербайджанском языке Güclü külək Bakıda 3 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub, birinin vəziyyəti ağırdır

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