В Баку из-за сильного ветра пострадали 3 человека, состояние одного из них тяжелое

В Баку из-за сильного ветра пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Баку из-за сильного ветра пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили на запрос Report в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 3 вызова для помощи пострадавшим от последствий сильного ветра.

Все три пострадавших были госпитализированы в различные медицинские учреждения. Одна из пострадавших, 49-летняя женщина была выписана на амбулаторное лечение. Второй пострадавший, 43-летний мужчина прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое. Последний пострадавший был перевезен в частное медицинское учреждение по собственному желанию.