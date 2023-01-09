В Баку из-за недочетов приостановлена деятельность ресторана

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) в ходе внеплановой проверки в ресторане Balıqçı, расположенном в поселке Шувелан Хазарского района и принадлежащем физическому лицу Халилову Фикрету Гусейнага оглу, выявили факт несоблюдения требов

Сотрудники Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) в ходе внеплановой проверки в ресторане Balıqçı, расположенном в поселке Шувелан Хазарского района и принадлежащем физическому лицу Халилову Фикрету Гусейнага оглу, выявили факт несоблюдения требований нормативно-правовых актов в области продбезопасности.

Как сообщили Report в АПБА, на предприятии выявлен ряд недочетов, таких как отсутствие системы вентиляции и защитных сеток от насекомых, не прохождение персоналом предварительного и регулярного медосмотра, не соблюдение технологической последовательности на кухне и пр.

В отношении руководства предприятия составлен административный протокол, ограничено оказание услуг на объекте.