В Баку и Сумгайыте трудоустроен 31 врач, обучавшийся за рубежом

В целях устранения кадрового дефицита в медицинских учреждениях и повышения качества оказываемых гражданам медицинских услуг в медучреждения Баку и Сумгайыта принят на работу 31 врач, обучавшийся за рубежом.

В целях устранения кадрового дефицита в медицинских учреждениях и повышения качества оказываемых гражданам медицинских услуг в медучреждения Баку и Сумгайыта принят на работу 31 врач, обучавшийся за рубежом.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что процесс приема на работу врачей был организован в рамках реализуемой агентством "Программы на 2022-2023 годы по устранению дефицита квалифицированных кадров в медицинских учреждениях".

Принятые на работу - это врачи, получившие образование в Турции и специализирующиеся на педиатрическом, терапевтическом, хирургическом и радиологическом профилях. Данные специалисты были трудоустроены в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.