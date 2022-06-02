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В Баку и Сумгайыте трудоустроен 31 врач, обучавшийся за рубежом

В Баку и Сумгайыте трудоустроен 31 врач, обучавшийся за рубежом В целях устранения кадрового дефицита в медицинских учреждениях и повышения качества оказываемых гражданам медицинских услуг в медучреждения Баку и Сумгайыта принят на работу 31 врач, обучавшийся за рубежом.
Здоровье
2 июня 2022 г. 11:03
В Баку и Сумгайыте трудоустроен 31 врач, обучавшийся за рубежом

В целях устранения кадрового дефицита в медицинских учреждениях и повышения качества оказываемых гражданам медицинских услуг в медучреждения Баку и Сумгайыта принят на работу 31 врач, обучавшийся за рубежом.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что процесс приема на работу врачей был организован в рамках реализуемой агентством "Программы на 2022-2023 годы по устранению дефицита квалифицированных кадров в медицинских учреждениях".

Принятые на работу - это врачи, получившие образование в Турции и специализирующиеся на педиатрическом, терапевтическом, хирургическом и радиологическом профилях. Данные специалисты были трудоустроены в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alan 31 həkim Bakı və Sumqayıtda işə cəlb olunub

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