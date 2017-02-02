В Баку госпитализированы 39 человек, упавших на ледяных дорогах

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано количество людей, упавших и получивших травму в результате сильного снегопада и гололедицы на дорогах в Баку.

Как сообщил Report главный врач Станции скорой и неотложной помощи города Баку Рауф Нагиев, за прошедшие три дня выросло число вызовов, поступающих на станцию: "За прошедшие 3 дня в Станцию скорой и неотложной помощи обратились 42 человека, получивших травму в результате падения. 39 из них были госпитализированы".