В Баку демонтированы незаконно функционирующие пункты забоя скота

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) с целью предотвращения деятельности пунктов забоя скота, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, совместно с министерством внутренних дел и местными органами исполнительной власти провело очередной мониторинг.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА, в результате мероприятий, проведенных с участием заместителя председателя агентства Рашада Мафусова и главы Исполнительной власти Ясамальского района Азиза Азизова в Ясамальском районе города Баку владельцам незаконно функционирующих пунктов забоя скота было сделано серьезное предупреждение, установленные на обочинах дорог и не соответствующие требованиям продовольственной безопасности конструкции были демонтированы представителями органов исполнительной власти.

В соответствии с требованиями законодательства для устранения подобного рода деятельности будут продолжены мониторинги совместно с министерством внутренних дел и местными органами исполнительной власти, будут предприняты меры в установленном законом порядке.