Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку четыре человека получили солнечный удар.

Об этом сообщила Report заместитель главврача Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

Она отметила, что в субботу и воскресенье в станцию обратились четыре человека с симптомами солнечного удара. По ее словам, двое из них были госпитализированы.

С начала летнего сезона по сегодняшний день за медицинской помощью в связи с солнечным ударом в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 59 человек, подчеркнула заместитель главврача. Из них 20 человек были помещены в больницу.