 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку четыре человека получили солнечный удар

    С начала летнего сезона по сегодняшний день за медицинской помощью в связи с солнечным ударом обратились 59 человек

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку четыре человека получили солнечный удар.

    Об этом сообщила Report заместитель главврача Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева.

    Она отметила, что в субботу и воскресенье в станцию обратились четыре человека с симптомами солнечного удара. По ее словам, двое из них были госпитализированы.

    С начала летнего сезона по сегодняшний день за медицинской помощью в связи с солнечным ударом в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 59 человек, подчеркнула заместитель главврача. Из них 20 человек были помещены в больницу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi