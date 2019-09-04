В Баку автобус попал в ДТП, пострадавшей ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Бакинское транспортное агентство (BNA) распространило информацию об аварии с участием автобуса близ круга Наргиля на Нобелевском проспекте.

Как сообщили Report в Агентстве, в связи с ДТП структура приступила к расследованию: "Согласно предварительной информации, потерявший за рулем управление водитель легкового автомобиля сначала врезался в бордюр, а затем в выехавший с остановки автобус №46. По словам очевидцев, причиной аварии стало превышение легковым автомобилем скорости. Отмечается также об отсутствии документов у водителя легкового автомобиля. Детали происшествия станут известны после проведения соответствующими структурами расследования".

*** 16:55

Недалеко от кафе "Наргиля" в Хатаинском районе столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Как сообщает Report, прибывшая на место происшествия машина скорой помощи увезла двух пострадавших женщин.

В минздраве заявили Report о травматической ампутации ноги одной из женщин: "Раненых в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу №3. При поступлении новых сведений будет дана дополнительная информаиця".