В Баку 12 человек получили травмы из-за гололёда

Врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы

Сегодня, по состоянию на 11:30, из-за скользких дорог 12 человек (4 мужчины, 8 женщин) упали и получили травмы различной степени тяжести.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Было отмечено, что врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы.

10:36

Сегодня по состоянию на 10:00 из-за скользких дорог 8 человек упали и получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакинской городской Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Было отмечено, что врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы.