О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку 12 человек получили травмы из-за гололёда

В Баку 12 человек получили травмы из-за гололёда Врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы
Здоровье
24 февраля 2021 г. 11:40
В Баку 12 человек получили травмы из-за гололёда

Сегодня, по состоянию на 11:30, из-за скользких дорог 12 человек (4 мужчины, 8 женщин) упали и получили травмы различной степени тяжести.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Было отмечено, что врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы.

10:36

Сегодня по состоянию на 10:00 из-за скользких дорог 8 человек упали и получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакинской городской Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Было отмечено, что врачи оказали одному из пострадавших помощь на месте, остальные были госпитализированы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qarlı hava şəraitinə görə yıxılaraq xəsarət alanların sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi