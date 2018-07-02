В Баку 69 человек получили солнечный удар

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В связи с жаркими погодными условиями с мая по 1 июля в Бакинскую городскую службу скорой и неотложной медицинской помощи 49 человек обратились с диагнозом солнечный удар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

21 из обратившихся в Бакинскую городскую службу скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения оказали амбулаторную помощь, 28 поставили диагноз солнечный удар средней степени и разместили в медчуреждениях для стационарного лечения. Каждому из обратившихся оказали необходимую медпомощь, применили соответствующее лечение и отпустили по домам.

32 из 49 обратившихся были мужчинами средних лет, 4 – малолетние дети, 9 – женщины. Среди них не было тяжелых, опасных для жизни случаев. Госпитализация была применена в профилактических целях.

1 июля зарегистрировано 20 обращений.

Обращения граждан с солнечным ударом, проявляющимся преимущественно в головной боли и вялости, регистрируются в Бакинской городской службе скорой и неотложной медицинской помощи и берутся под контроль. Во избежание солнечного удара гражданам рекомендуется в дневное время не находиться долго на открытом воздухе, пользоваться защитными средствами, принимать достаточно жидкости. Даже в случае солнечного удара легкой степени рекомендуется обращаться в зональные поликлиники для наблюдения за состоянием граждан.