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    В Баку 26 человек получили солнечный удар

    У 8 из них диагностирован солнечный удар средней тяжести и они госпитализированы

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В связи с жаркой погодой с мая по сегодняшний день в службу скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обратились 26 человек, получивших солнечный удар. 

    Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, 8 обратившимся был поставлен диагноз солнечный удар средней тяжести и они помещены в больницу.

    В министерстве отметили, что обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. 

    Жалобы граждан, обратившихся по поводу солнечного удара, который проявляется в основном головными болями и слабостью, регистрируются и берутся на учет в службе скорой и неотложной медицинской помощи города Баку. Для предохранения от солнечного удара гражданам рекомендуется не находиться длительное время на улицу в дневные часы, пользоваться защитными средствами, употреблять большое количество прохладной жидкости. Даже в случае легкой формы солнечного удара следует обратиться в участковую поликлинику для контроля состояния гражданина. 

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