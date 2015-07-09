В Баку 26 человек получили солнечный удар

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В связи с жаркой погодой с мая по сегодняшний день в службу скорой и неотложной медицинской помощи города Баку обратились 26 человек, получивших солнечный удар.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, 8 обратившимся был поставлен диагноз солнечный удар средней тяжести и они помещены в больницу.

В министерстве отметили, что обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь.

Жалобы граждан, обратившихся по поводу солнечного удара, который проявляется в основном головными болями и слабостью, регистрируются и берутся на учет в службе скорой и неотложной медицинской помощи города Баку. Для предохранения от солнечного удара гражданам рекомендуется не находиться длительное время на улицу в дневные часы, пользоваться защитными средствами, употреблять большое количество прохладной жидкости. Даже в случае легкой формы солнечного удара следует обратиться в участковую поликлинику для контроля состояния гражданина.