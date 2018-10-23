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    В Баку 14-летняя девочка упала с балкона и получила тяжелые травмы

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку 14-летняя девочка при вывешивании белья упала с балкона и получила тяжелые травмы.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Исмаилова, 3 в поселке Баладжары. 

    Подростка доставили в Клинический медицинский центр №1. 

    Подтвердив информацию, пресс-секретарь минздрава Парвиз Абубекиров заявил Report, что у девочки диагностирован перелом бедренной кости и тупая травма брюшной полости. Ее состояние расценивается как средней тяжести. 

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