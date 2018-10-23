В Баку 14-летняя девочка упала с балкона и получила тяжелые травмы

https://report.az/storage/news/076e3aedea7185d8cbe8745db8980b36/5581183a-c565-4ed5-aea6-6262e66ed253_292.jpg
Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку 14-летняя девочка при вывешивании белья упала с балкона и получила тяжелые травмы.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Исмаилова, 3 в поселке Баладжары.
Подростка доставили в Клинический медицинский центр №1.
Подтвердив информацию, пресс-секретарь минздрава Парвиз Абубекиров заявил Report, что у девочки диагностирован перелом бедренной кости и тупая травма брюшной полости. Ее состояние расценивается как средней тяжести.
Samirə AbdullayevaАвтор новости