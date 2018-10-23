В Баку 14-летняя девочка упала с балкона и получила тяжелые травмы

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Баку 14-летняя девочка при вывешивании белья упала с балкона и получила тяжелые травмы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Исмаилова, 3 в поселке Баладжары.

Подростка доставили в Клинический медицинский центр №1.

Подтвердив информацию, пресс-секретарь минздрава Парвиз Абубекиров заявил Report, что у девочки диагностирован перелом бедренной кости и тупая травма брюшной полости. Ее состояние расценивается как средней тяжести.