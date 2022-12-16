В медуниверситете Азербайджана будет преподаваться новая дисциплина

Со следующего года в медицинском университете будет преподаваться новая дисциплина - "Скорая медицинская помощь".

Со следующего года в медицинском университете будет преподаваться новая дисциплина - "Скорая медицинская помощь".

Как передает Report, об этом заявил ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

По его словам, для усовершенствования системы скорой помощи проделано немало работы. "В комплекс мер в этом направлении свою лепту внесло и руководство университета. При медицинском университете создана отдельная кафедра скорой медицинской помощи. Со следующего года будет преподаваться дисциплина "Скорая медицинская помощь", - сказал он.