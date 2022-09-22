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В бакинском аэропорту обрушился кран, есть погибший и раненый

В бакинском аэропорту обрушился кран, есть погибший и раненый В Международном аэропорту Гейдар Алиев обрушился кран, есть погибший и раненый.
Здоровье
22 сентября 2022 г. 16:36
В бакинском аэропорту обрушился кран, есть погибший и раненый

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обрушился кран, есть погибший и раненый.

Как сообщает Report, в связи с инцидентом поступил вызов на станцию скорой и неотложной помощи города Баку.

Как сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, скончался по дороге в медицинское учреждение: "Один пострадавший с травмой органов брюшной полости был помещен в подведомственное TƏBİB медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего выписали домой".

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Версия на азербайджанском языке Bakı aeroportunda kran aşıb, ölən və yaralanan var

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