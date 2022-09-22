В бакинском аэропорту обрушился кран, есть погибший и раненый

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обрушился кран, есть погибший и раненый.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обрушился кран, есть погибший и раненый.

Как сообщает Report, в связи с инцидентом поступил вызов на станцию скорой и неотложной помощи города Баку.

Как сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, скончался по дороге в медицинское учреждение: "Один пострадавший с травмой органов брюшной полости был помещен в подведомственное TƏBİB медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего выписали домой".